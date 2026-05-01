Полицейские увели активиста во время акции КПРФ в центре Ижевска

Полицейские увели с площади активиста во время первомайской акции КПРФ в Ижевске, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Молодой человек развернул плакат с надписью «Маркс, Энгельс, Ленин. Дадим отпор врагам народа». В КПРФ заявили, что активист в партии не состоит. По оперативным данным, сотрудники полиции увели его для беседы.

Акция по случаю Дня международной солидарности трудящихся проходит у памятника Ленину на улице Советской в центре города. На нее пришло около 60 человек. На месте припаркован микроавтобус ППС.

Как писал «Ъ-Удмуртия», изначально коммунисты планировали на Первомай организовать шествие по тротуару от монумента к Центральной площади, однако администрация Ижевска не согласовала митинг, сославшись на риски «ограничений для использования объектов транспортной инфраструктуры гражданами». В муниципалитете наполнили об административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

После этого реготделение КПРФ заявило, что проведет акцию «даже в условиях запрета демонстрации», призвав прийти на нее «трудящуюся и учащуюся молодежь Ижевска». Речь идет о возложении цветов к памятнику Ленину, что не требует письменного согласования.