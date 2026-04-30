Коммунистам Удмуртии не согласовали демонстрацию на 1 мая в центре Ижевска

Администрация Ижевска отказала удмуртскому рескому КПРФ в проведении первомайской демонстрации в центре города, сославшись на риски транспортных ограничений. Ответ муниципалитета есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Реготделение КПРФ направило уведомление в горадминистрацию о проведении митинга и демонстрации в середине апреля. Коммунисты планировали утром 1 мая пройтись по тротуару от памятника Ленину на улице Советской до Доски почета Удмуртии на улице Пушкинской.

«Проведение <...> мероприятия создаст препятствия (ограничения) для использования объектов транспортной инфраструктуры гражданами»,— говорится в ответе муниципалитета.

Коммунистам предложили возложить в этот день цветы к памятнику Ленину и напомнили, что за нарушения законодательства о участников могут привлечь к административной ответственности (ст. 20.2 УК).

После этого реготделение партии сообщило о проведении «первомайской акции» возле памятника Ленину.

«Призываю всю трудящуюся и учащуюся молодежь Ижевска прийти на первомайскую акцию КПРФ — это будет наш с вами легальный знак несогласия с действующим курсом, блокировками и лишением нас будущего»,— заявил первый секретарь удмуртского комсомола Айрат Ситдиков. О намерении провести шествие вопреки запрету администрации в этот день коммунисты не сообщают.

Напомним, власти Удмуртии отказались от проведения первомайской демонстрации и шествия «Бессмертного полка» в день Победы, указав на атаки БПЛА по объектам в России. Парад планируется, но все будет зависеть от оперативной обстановки, при этом в мероприятии задействуют только ретротехнику, без образцов современного вооружения. Смотр-конкурс «Равняемся на героев» перенесли с 9 мая на 19 сентября.