Макрон назвал шикарной шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно оценил шутку британского короля Карла III, произнесенную на торжественном ужине во время государственного визита монарха в США. Своим мнением французский лидер поделился в соцсети X.

Карл III обыграл недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который в январе сказал, что без помощи Америки в Европе «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски». В ответ на это король заметил: «Вы недавно заметили, господин президент, что, если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски». Эмманюэль Макрон написал в соцсети: «Это было бы шикарно».

Визит Карла III приурочен к 250-летию независимости США. В ходе поездки монарх также выступил перед американским конгрессом. Вскоре после визита короля Дональд Трамп решил отменить пошлины на виски из Шотландии. Он также назвал Карла III «величайшим королем» и заметил, что Америке не хватает таких людей, как британский монарх.

