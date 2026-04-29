Пошутили — и ладят

Как прошла встреча Карла III с Дональдом Трампом

Британский король Карл III, находящийся с четырехдневным госвизитом в США, приуроченным к 250-летию независимости Америки, выступил перед объединенным заседанием Конгресса. В первом подобного рода обращении монарха за последние 35 лет Карл, как и ожидалось, высоко оценил исторические связи Лондона и Вашингтона, назвав союз двух стран «уникальным» и завуалированно призвав президента США Дональда Трампа отринуть торговые войны и вернуться к традиционным союзническим альянсам. Насколько это на деле проймет американского лидера, неизвестно, но общением с монархом, проявившим изрядное чувство юмора, Трамп, судя по всему, остался исключительно доволен.

Карл III и Дональд Трамп

Выступление Карла III перед объединенным заседанием Конгресса 28 апреля — первая подобная речь члена британской королевской семьи с тех пор, как ныне покойная королева Елизавета II выступала перед парламентом в 1991 году,— стало центральным событием четырехдневного визита короля в Штаты.

Речь британского короля загодя планировалась в качестве попытки деликатно, как способен только монарх, напомнить Дональду Трампу об «особых отношениях» между Великобританией и Штатами. И Карл III справился с этой задачей виртуозно.

Охарактеризовав мир как все «более нестабильный и опасный», британский король подчеркнул, что это делает альянс двух стран важнее, чем когда-либо. «Союз, который наши две страны строили на протяжении веков и за который мы глубоко благодарны американскому народу, поистине уникален»,— отметил высокий гость, добавив, что молится о том, чтобы британско-американский альянс «игнорировал призывы к все большей замкнутости».

Даже подарок президенту США, который британский монарх привез ему из-за океана, стал своего рода намеком на «особые отношения» двух стран. Главе Белого дома был преподнесен оригинальный колокол с подводной лодки Королевского ВМФ HMS Trump, впервые спущенной на воду в 1944 году и участвовавшей в битве за Тихий океан во время Второй мировой войны. «А если вам когда-нибудь понадобится связаться с нами… просто позвоните нам!» — шутливо заметил король, вручая свой дар.

В своей речи перед Конгрессом Карл также не преминул мельком пройтись и по ряду болевых точек в отношениях двух стран.

На фоне угроз Трампа разорвать торговое соглашение с Лондоном и ввести дополнительные пошлины против Великобритании, если та не отменит налог на цифровые услуги для американских компаний, король назвал давние торговые связи «прочным фундаментом, на котором можно продолжать строить будущее для грядущих поколений».

«В более широком смысле мы приветствуем ежегодный объем торговли $430 млрд, который продолжает расти, взаимные инвестиции в размере $1,7 трлн, которые подпитывают эти инновации, и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики, поддерживаемые экономиками обеих стран»,— отметил монарх, завуалированно давая понять, что рушить это не стоит.

Гость напомнил хозяину об особом значении НАТО, поддержал проект AUKUS (трехстороннее соглашение с Австралией), который он назвал «самой амбициозной программой создания подводных лодок в истории», и призвал к «непоколебимой решимости» в деле «Украины и ее самых мужественных людей», чтобы «обеспечить подлинно справедливый и прочный мир». И как бы давая аванс американской стороне, Карл подчеркнул, что действия такой великой нации, как Америка, имеют огромное значение для всего мира.

Заставит ли это пламенное обращение Дональда Трампа стать более лояльным к своим европейским союзникам, а как минимум к Британии, премьера которой Кира Стармера он нещадно критиковал как за торговлю, так и за отказ содействовать Вашингтону в иранской кампании, не ясно. Однако позже в тот же день, выступая на роскошном государственном банкете в честь заморского гостя, президент США высоко оценил речь монарха.

«Я хочу поздравить Карла с фантастической речью, произнесенной сегодня в Конгрессе… Ему удалось заставить демократов встать, я бы никогда не смог этого сделать»,— отметил под громкий смех гостей глава Белого дома.

Весьма тонкие шутки весь вечер отпускал и гость мероприятия. Например, после осмотра перестроенного Восточного крыла Белого дома Карл шутливо заметил, что и «британцы, конечно же, предприняли свою собственную попытку перепланировки Белого дома в 1814 году», подразумевая поджог Белого дома британскими войсками.

Позднее, вспомнив, как Трамп некогда заявил, что «если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки», монарх сказал: «Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски!»

Еще одной исторической отсылкой в общении монарха с президентом стала анекдотичная история о бывшем премьере Великобритании Уинстоне Черчилле, поклонником которого является Дональд Трамп. Желая подчеркнуть тему близости между союзными странами, Карл напомнил, как некогда остановившись в Белом доме, Черчилль вышел из ванны голым и обнаружил, что в открывающуюся дверь заходит для беседы президент Рузвельт: «В остроумной манере президент предложил отбросить всякое смущение, заявив, что “премьер-министру нечего скрывать от президента Соединенных Штатов”».

В целом общение Карла III и Дональда Трампа вышло необычайно благожелательным и приятным. На сей раз пресса, в отличие от госвизита самого президента США в Великобританию в прошлом году, даже не стала особо пенять главе Белого дома на частые нарушения протокола (вроде похлопывания монарха по спине).

По сути, неловкий момент оказался лишь один. В ходе своего выступления на банкете Трамп вдруг затронул тему Ирана, которая вызывает у Лондона и Вашингтона разногласия, заявив, что король поддерживает его политику в отношении Тегерана.

«У нас все идет очень хорошо, мы одержали военную победу над этим конкретным противником, и мы никогда не позволим этому противнику — Карл согласен со мной даже больше, чем я,— мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием»,— отметил американский лидер.

Как-либо возражать на это сам гость не стал, а Букингемский дворец позднее выступил с разъяснением, что король «естественно помнит» о сложившейся политике британского правительства по противодействию распространению ядерного оружия Ираном.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Королевский визит

Король Карл III (второй слева), королева Камилла (слева), президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют гостей с балкона Белого дома

Американские военные готовят красную дорожку на базе Эндрюс к прибытию британской делегации

Карл III и Камилла спускаются с трапа самолета по прибытии в США

Королевская чета идет по летному полю в сопровождении главы протокола США Моники Кроули (справа)

Карл III (справа) слушает выступление Дональда Трампа на церемонии встречи в Вашингтоне

Военный оркестр готовится к выступлению на церемонии встречи королевской семьи

Гости прибывают на церемонию встречи королевской четы под дождем

Слева направо: первая леди Мелания Трамп, президент США Дональд Трамп, король Великобритании Карл и королева Камилла на приветственной церемонии

Гости наблюдают за церемонией встречи королевской четы

Карл III на приветственной церемонии

Королева Камилла (слева) и Мелания Трамп на официальном приеме во второй день визита королевской четы

Карл III (слева) и Дональд Трамп наблюдают за военным парадом

Сотрудник секретной службы США обеспечивает безопасность перед прибытием гостей

Карл III (второй справа) с женой Камилой (слева), Дональд Трамп с женой Меланией на церемонии встречи королевской четы

Карл III в британском посольстве осматривает предметы для капсулы времени к 250-летию независимости США

Король и королева покидают британское посольство в Вашингтоне

Карл III (второй справа) и Камилла (вторая слева) беседуют с британским послом Кристианом Тернером и сотрудниками посольства

Дональд Трамп принимает британскую делегацию на официальном чаепитии

Карл III и Мелания Трамп во время прогулки по саду Белого дома

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Карл III и Камилла на приветственной церемонии в саду Белого дома

Карл III покидает британское посольство

Сотрудники секретной службы США дежурят у резиденции британского посла перед приемом

Король Великобритании Карл III прибывает в Белый дом на официальный ужин

Дональд Трамп и Карл III обмениваются рукопожатиями

Президент США Дональд Трамп (справа) и первая леди Мелания Трамп (вторая справа) приветствуют короля Великобритании Карла и королеву Камиллу

Дональд Трамп хлопает Карла III по плечу, чем нарушает британский королевский этикет

Дональда Трамп (справа) и Карл III наблюдают за военным парадом

Дональд Трамп на официальном ужине с королевской четой

