Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила нейтральный статус для еще 20 российских всадников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. По состоянию на 1 мая нейтральный статус FEI получили 148 российских всадников.

Нейтральный статус получили Михаил Атоян, Елизавета Елисеева, Марина Горлушкина, Татьяна Гура, Марина Ирбитская, Егор Крюков, Мария Куприянова, Александр Марков, Василиса Маврина, Андрей Митин, Елена Митина, Илья Пахомов, Никита Пономарев, Елизавета Рынкова, Дарья Самусь, Татьяна Сивакова, Александр Стикин, Ольга Василевская, Алина Захарова и Ангелина Зубачек.

18 ноября 2023 года бюро FEI на генеральной ассамблее в Мехико решило пересмотреть ограничения, введенные 2 марта 2022 года для российских участников. Штаб-квартире поручили разработать критерии и декларацию для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.