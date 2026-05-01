В Туапсе собрали более 13 тысяч кубометров мазута

С трех участков в Туапсе собрано и вывезено 13,333 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники. В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ»,— сообщил Сергей Бойко.

Сегодня на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА. Сейчас тушение возгорания продолжается. Предыдущий пожар тушили два дня и ликвидировали 30 апреля. Другое возгорание ликвидировали пять дней.