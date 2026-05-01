На стадионе «Екатеринбург Арена» прошел митинг в честь Первомая

Несколько тысяч человек приняли участие в митинге-концерте, организованном Федерацией профсоюзов Свердловской области (ФПСО), на стадионе «Екатеринбург Арена» в честь Праздника Весны и Труда.

Митинг в честь Первомая на стадионе «Екатеринбург Арена»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митинг в честь Первомая на стадионе «Екатеринбург Арена»

На нем выступили руководители Свердловской области и несколько хоровых коллективов.

Губернатор Денис Паслер отметил, что «Средний Урал во все времена был и остается опорным краем державы благодаря труду каждого жителя региона».

«Свердловская область — регион-труженик. Многие поколения уральцев создавали крепкий фундамент для нашего благополучия. Наша задача — сберечь и приумножить это наследие, обеспечить безопасность Отчизны и достойное будущее детей и внуков»,— подчеркнул он.

Алексей Буров