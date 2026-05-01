На стадионе «Екатеринбург Арена» прошел митинг в честь Первомая
Несколько тысяч человек приняли участие в митинге-концерте, организованном Федерацией профсоюзов Свердловской области (ФПСО), на стадионе «Екатеринбург Арена» в честь Праздника Весны и Труда.
Митинг в честь Первомая на стадионе «Екатеринбург Арена»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На нем выступили руководители Свердловской области и несколько хоровых коллективов.
Губернатор Денис Паслер отметил, что «Средний Урал во все времена был и остается опорным краем державы благодаря труду каждого жителя региона».
«Свердловская область — регион-труженик. Многие поколения уральцев создавали крепкий фундамент для нашего благополучия. Наша задача — сберечь и приумножить это наследие, обеспечить безопасность Отчизны и достойное будущее детей и внуков»,— подчеркнул он.
