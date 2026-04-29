Первомай не прошагает

Вместо традиционных демонстраций в честь праздника весны и труда в Свердловской области четвертый год подряд пройдут митинг-концерт в Екатеринбурге на 5 тыс. человек и мероприятия «непубличного формата». Впервые ни одна из парламентских партий не стала согласовывать свои акции с властями, предпочтя им субботники, чаепития и «обсуждение политических вопросов» в узком кругу. По мнению экспертов, большинство уральцев потеряло интерес к празднованию Первомая.



Как сообщили «Ъ-Урал» в министерстве общественной безопасности Свердловской области, Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) стала единственной организацией, которая заявила о проведении мероприятия регионального уровня на Среднем Урале 1 мая. Председатель ФПСО Андрей Ветлужских рассказал, что в Екатеринбурге вместо когда-то традиционной первомайской демонстрации пройдет митинг-концерт на стадионе «Екатеринбург Арена». По его словам, мероприятие посетят несколько тысяч человек.

«Выступят губернатор, руководитель заксобрания, рабочие лидеры и я для того, чтобы сказать "спасибо" людям за их труд и обозначить, что мы будем дальше работать над ростом зарплаты, безопасными условиями труда, социальными гарантиями, справедливостью и правовой защитой»,— отметил господин Ветлужских, призвав уральцев подходить к стадиону к 10:00.

В последний раз первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге провели в 2022 году, в ней прошли более 20 тыс. человек. С 2023 года в Свердловской области ограничили организацию массовых мероприятий в связи с решением президента Владимира Путина от октября 2022 года о введении уровня базовой готовности в большинстве регионов России, включая Свердловскую область.

Говоря о положении трудящихся в Свердловской области на предпраздничной пресс-конференции, Андрей Ветлужских признал, что «ухудшающаяся экономическая ситуация» привела к росту обращений в аппарат ФПСО. Он пояснил, что им поступает до 3 тыс. писем в неделю, в которых уральцы жалуются на условия труда, низкую зарплату и переработки. По словам лидера свердловских профсоюзов, размер доходов жителей региона уступает общероссийскому показателю на 10%, а число смертей от общих заболеваний во время работы на уральских предприятиях растет. В тоже время он добавил, что предприятия не перестают создавать новые рабочие места и индексировать зарплату: «Власть и бизнес встают вместе с нами под эти лозунги "Достойную заработную плату", "Безопасные условия труда", "Рабочие места", "Социальные гарантии"».

В муниципалитетах Праздник весны и труда встретят в «непубличном формате». По данным областного министерства общественной безопасности, уральцы проведут встречи с трудовыми коллективами, торжественные собрания, концерты и субботники.

В ведомстве заявили, что к ним впервые за долгие годы не поступили уведомления от политических партий о проведении публичных мероприятий на 1 мая. Ранее, с 2023 года, свердловский обком КПРФ ежегодно требовал от властей разрешить им провести демонстрацию от Главпочтамта до памятника Владимиру Ленину в Екатеринбурге, однако в 2026-м коммунисты не стали соблюдать традицию.

«Смысл каждый раз натыкаться на отказ?»,— пояснил «Ъ-Урал» первый секретарь свердловского обкома партии, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.

Он добавил, что коммунисты поучаствуют в митинг-концерте на «Екатеринбург Арене» в случае, если им разрешат выступить перед уральцами. «Предоставят слово — мы придем, но сомневаюсь, что единороссовский митинг разбавят коммунистами»,— добавил господин Ивачев.

О намерении привести членов и сторонников на митинг-концерт также рассказали «Ъ-Урал» представители других четырех парламентских партий. По словам руководителя исполкома свердловского реготделения «Единой России», первого вице-спикера заксобрания Дмитрия Жукова, кроме участия в мероприятии на «Екатеринбург Арене» около 3,5 тыс. единороссов проведут более 100 субботников в крупных населенных пунктах Среднего Урала. «На сегодняшний день партийцы завершили уборку территорий в 54 муниципалитетах»,— пояснил он.

Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова рассказала, что после митинг-концерта партийцы отправятся в приют для собак «Можно я с тобой», чтобы выгулять животных, пройти мастер-классы по плетению ошейников и устроить фотосессию. «Лучшее празднование 1 Мая — добрые дела»,— добавила она. По словам координатора свердловского реготделения ЛДПР Александра Каптюга, во всех 56 местных отделениях партии проведут тематические мероприятия, приуроченные к 1 Мая. «Будут субботники, чаепития и обсуждение политических вопросов»,— пояснил либерал-демократ «Ъ-Урал».

Изменение формата празднования 1 Мая с проведения демонстраций на субботники, чаепития и митинг-концерт повлияло на восприятие даты как дополнительного выходного дня и «начала открытия сезона шашлыков», считает политолог Михаил Коробельников. По его мнению, раньше люди ходили на первомайские демонстрации ради настроения, которое «чувствовалось в огромном потоке людей».

«Играла музыка, общались, пели, кто-то шел с гармошкой, кто-то с бутылочкой — все радовались наступлению весны. Митинг на "Екатеринбург Арене" — это чисто формализованное событие без эмоциональной нагрузки, реальных призывов, резолюций и планов действий»,— прокомментировал господин Коробельников.

Руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин отметил, что общественный интерес к 1 Мая спал из-за «отсутствия отличий нас от стран, которые называют себя капиталистическими». «Этот день говорил о солидарности пролетариата, крестьян и примкнувших к ним интеллигентов в борьбе с властью буржуазии и капитала. Ритуальная форма празднования сохранилась, а содержательно-идеологическая улетучилась. Демонстрация сегодня осталась только в виде "Бессмертного полка" 9 мая из-за его наполненности личностными смыслами, он содержит реальную солидарность людей»,— пояснил он.

Василий Алексеев