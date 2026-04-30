Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Организаторам и сотрудникам, охраняющим правопорядок во время сдачи ЕГЭ в 2026 году, запрещено прикасаться к школьникам и их вещам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ Рособрнадзора.

При срабатывании металлоискателя участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа сдать вещь школьник не будет допущен в пункт проведения ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена смогут допустить только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

Единые государственные экзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Средние баллы ЕГЭ должны остаться на уровне прошлого года, говорил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.