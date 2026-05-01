МИД: Россия задействует все ресурсы для защиты свободы судоходства на Балтике

Россия будет использовать все доступные средства и ресурсы для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

«Для обеспечения уважения принципа свободы судоходства на Балтике российская сторона будет использовать весь спектр имеющихся в ее распоряжении средств и ресурсов. Прежде всего, правовых и политических, но не ограничиваясь этим»,— сказал господин Булатов в разговоре с «РИА Новости».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва расценивает запущенную в 2025 году миссию НАТО «Балтийский часовой» как попытку установить контроль над логистическими путями и ограничить российские грузоперевозки. Замглавы министерства назвал действия альянса прямой угрозой безопасности экономике.