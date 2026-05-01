В России ограничили вывоз золота в слитках за рубеж

С 1 мая вступил в силу особый порядок вывоза из России аффинированного золота в слитках. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 25 марта.

Согласно документу, запрещен вывоз слитков золота суммарным весом более 100 г. Ограничения не распространяются на физлиц, которые получили разрешение от Пробирной палаты и вылетают за границу из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково или аэропорта Владивостока.

Золото в слитках можно вывозить в страны ЕАЭС. На кредитные организации ограничение не распространяется.

