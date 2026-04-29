Золото вышло в люди

В первом квартале 2026 года инвесторы приобрели рекордный за 13 лет объем золота в виде слитков и монет — почти 474 тонны. Основной спрос на металл предъявляли граждане Китая, которые выкупили более 40% этого объема. В полтора раза выросли покупки физического золота в России. По оценке экспертов, спрос будет сохраняться и в ближайшее время, хотя часть инвесторов, прежде всего институциональных, будут сокращать свои вложения, ориентируясь на изменение ставок и курс доллара.

В начале 2026 года в мире резко вырос спрос со стороны частных инвесторов на золотые слитки и инвестиционные монеты. По данным World Gold Council (WGC), за первый квартал в таком виде было приобретено почти 474 тонны золота, на 11% больше, чем в четвертом квартале, и почти на 42% больше, чем годом ранее. Это рекордный результат со второго квартала 2013 года, когда инвесторы приобрели почти 602 тонны физического золота.

Основной вклад обеспечили частные инвесторы из развивающихся стран во главе с Китаем.

По данным WGC, в первом квартале вложения китайских граждан в слитки и монеты достигли почти 211 тонн, в 1,66 раза больше, чем годом ранее. Этот результат почти на треть выше рекорда, установленного во втором квартале 2013 года (около 159 тонн). При этом если 13 лет назад на Китай приходилась лишь четверть всего спроса, то сейчас — почти 45%. Второй по величине потребитель физического металла — Индия — нарастила покупки слитков и монет на 34%, до 62,3 тонны.

За последние годы для среднего класса китайских инвесторов золото стало самым понятным способом сберечь накопления. Виной тому низкие ставки по вкладам (ключевая ставки Народного банка Китая составляет 3%), а также затяжной кризис на рынке недвижимости. По данным Tradingeconomics.com, цены на новые дома в Китае в 70 городах снизились в марте 2026 года на 3,4% в годовом исчислении. Снижение продолжается 33-й месяц подряд. «С учетом того что выводить капитал за границу сложно из-за валютных ограничений, а фондовый рынок хотя и рос в 2025–2026 годах, но после обвалов 2015 и 2021–2023 годов так и не вернул доверие частных инвесторов, поэтому они отдают предпочтение золоту»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

Еще одна причина спроса на золото в Китае — это торговая война с США. Американские пошлины на китайский экспорт выросли до высоких значений, что бьет по экономике Китая. С одной стороны, это оказывает давление на курс юаня, с другой — создает угрозу, что в какой-то момент страна может столкнуться с санкциями и ограничениями на долларовые активы, как это уже было с Россией. «В такой ситуации золото для китайского инвестора — самая простая и понятная страховка: оно защищает и от ослабления юаня, и от возможной заморозки валютных сбережений»,— отмечает госпожа Нефедова.

Резко нарастили инвестиции в драгоценный металл и в России.

По данным WGC, спрос на слитки вырос по сравнению с первым кварталом 2025 года в полтора раза, до 11,3 тонны, максимума за все время наблюдений. Руководитель по развитию памятных и инвестиционных продуктов ПСБ Игорь Чистяков заявил, что за отчетный период среди физических и юридических лиц было реализовано более 4 тыс. золотых монет, в четыре раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованной остается золотая монета «Георгий Победоносец» (номиналом 50 руб., вес 7,78 грамма). «Рост интереса инвесторов к золотым монетам был обусловлен колебаниями стоимости золота на мировых рынках»,— отмечает господин Чистяков. По данным Kitco.com, котировки золота на спот-рынке в конце января обновили исторический максимум, превысив $5,6 тыс. за тройскую унцию, и большую часть первого квартала цены превышали уровень $5 тыс. за унцию.

Вместе с тем биржевые фонды (ETF) сократили вложения в драгоценный металл на 73%, до 62 тонн. Это связано с фиксацией прибыли из-за опасений разгона инфляции в результате повышения цен на сырьевые активы. По данным агентства Bloomberg, по итогам марта активы всех золотых ETF сократились на 94 тонны, до 3045 тонн.

Разнонаправленность объясняется в первую очередь различиями в структуре спроса.

Слитки и монеты покупают в первую очередь розничные инвесторы, ETF — институциональные инвесторы. «Западный институциональный и квалифицированный инвестор работает с золотом как с одной из позиций в портфеле и быстро меняет аллокацию вслед за ставками и курсом доллара. Для него рекорд цены чаще становится поводом зафиксировать прибыль и ребалансироваться, особенно когда доля золота выходит за целевой уровень»,— поясняет Елена Нефедова.

Несмотря на снижение котировок золота в последние два месяца (к концу апреля цены опустились до $4,5 тыс. за унцию), спрос со стороны физлиц на металл останется повышенным. Но, как считает инвестиционный банкир Илья Сушков, рост вложений будет менее линейным, так как часть инвесторов будет фиксировать прибыль. «В мае и летом ключевыми факторами будут траектория ставок ФРС, курс доллара и доходность US Treasuries, а также развитие конфликта на Ближнем Востоке и спрос на металл со стороны центробанков»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев