МИД: Россия решительно ответит на попытки блокады Калининградской области

Россия даст решительный ответ на любые попытки взять в блокаду Калининградскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

«Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. …На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ»,— сказал господин Булатов в интервью «РИА Новости».

Дипломат также напомнил о словах президента Владимира Путина на прямой линии в 2025 году. Тогда он заявил, что Россия будет оперативно уничтожать любые угрозы Калининградской области. По словам президента, атака на регион может спровоцировать начало полномасштабного конфликта.

23 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что на учениях Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.