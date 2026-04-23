Замглавы МИД Грушко заявил, что на учениях ОЭС отрабатывают захват Калининграда

В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отметив целенаправленную эскалацию конфронтации в Балтийском регионе со стороны НАТО, пишет «РИА Новости».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Под эгидой ОЭС отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области

«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области»,— сообщил господин Грушко.

Он подчеркнул, что активность ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

Кирилл Конторщиков