Замглавы МИД Грушко заявил, что на учениях ОЭС отрабатывают захват Калининграда
В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отметив целенаправленную эскалацию конфронтации в Балтийском регионе со стороны НАТО, пишет «РИА Новости».
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
«В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области»,— сообщил господин Грушко.
Он подчеркнул, что активность ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.