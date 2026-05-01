Баканов: Казахстан вошел в клуб космических держав

С запуском ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» Казахстан вошел в клуб космических держав, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Старт ракеты состоялся на космодроме Байконур 30 апреля в 21:00 мск в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».

«Наши коллеги по проекту "Байтерек" из Казахстана теперь тоже вошли в клуб космических держав, с чем мы их поздравляем. Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту»,— сказал Дмитрий Баканов (цитата по ТАСС).

«Союз-5» — двухступенчатая ракета высотой около 64 м. На первой ступени используется двигатель РД-171МВ, который в «Роскосмосе» называют самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, на второй — РД-0124МС. По информации «Роскосмоса», все ступени ракеты отработали в штатном режиме. Грузоподъемность «Союза-5» — до 17 тонн, высота — 64 м.