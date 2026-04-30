Ракета «Союз-5» впервые стартовала с Байконура

С площадки №45 космодрома Байконур ровно в 21:00 мск успешно стартовала ракета-носитель «Союз-5» . Пуск стал первым испытательным запуском нового российского носителя среднего класса в рамках летно-конструкторских испытаний. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Представители госкорпорации уточнили, что первая и вторая ступени ракеты в ходе полета отработали в штатном режиме, габаритно-массовый макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию, с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе акватории Тихого океана.

«Союз-5» считается одним из ключевых новых проектов российской космической отрасли последних лет. Ракета создается в кооперации с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек» и должна использовать модернизированную инфраструктуру площадки №45, где ранее запускались ракеты «Зенит». Носитель разрабатывался как замена этому семейству после разрыва производственной кооперации с украинскими предприятиями.

Подготовка к запуску сопровождалась серией переносов. Изначально старт ожидался в конце марта, затем его последовательно переносили на начало и середину апреля, а позднее — на 29 и 30 апреля. По данным источников "Ъ", последние отсрочки потребовались после итоговой проверки, в ходе которой были выявлены критические замечания, устранение которых стало условием допуска ракеты к полету со стороны государственной комиссии.

«Союз-5» — двухступенчатая ракета высотой около 64 м. На первой ступени используется двигатель РД-171МВ, который в «Роскосмосе» называют самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, на второй — РД-0124МС. Заявленная грузоподъемность составляет до 17 тонн на низкую околоземную орбиту. Среди преимуществ проекта в госкорпорации также называют снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки и использование экологически чистых компонентов топлива. Успешное завершение испытаний должно показать готовность программы новейшей ракеты-носителя перейти от опытно-конструкторского этапа к регулярной эксплуатации.

