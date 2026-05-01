Джанни Инфантино объявил о намерении переизбраться на пост президента FIFA

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино объявил о планах баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Об этом он заявил в Ванкувере в преддверии 76-го конгресса организации.

Как сообщает ESPN, Конфедерация африканского футбола (CAF) единогласно одобрила его кандидатуру: все 54 ассоциации континента проголосовали за продление полномочий действующего президента. Ранее о своей поддержке также заявила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года. Тогда он сменил на должности Зеппа Блаттера. Президентство господина Инфантино называют реформаторским: он расширил число участников чемпионата мира, запустил новый формат клубного ЧМ и увеличил финансирование национальных ассоциаций, отмечает ESPN.

Выборы президента FIFA пройдут в 2027 году на 77-м конгрессе федерации в Марокко. В 2019 и 2023 годах господин Инфантино переизбирался на пост без фактической конкуренции.