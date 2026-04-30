«Внеплановые включения бьют по экономике»

Из-за похолодания четыре региона Черноземья (Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области) продлили отопительный сезон до конца апреля, тогда как в двух других регионах возникли сложности. В Белгороде, где причиной остановки стали технологические сбои из-за атак ВСУ, пришлось создать 56 пунктов обогрева. В Воронеже теплоснабжение решили вернуть 21 апреля по просьбам жителей, однако фактическое восстановление подачи заняло около недели. О том, насколько каждое дополнительное включение повышает аварийность сетей и насколько выросли в текущем сезоне расходы теплоснабжающих организаций, «Ъ-Черноземье» рассказал руководитель проекта дирекции развития Президентской академии (ранее РАНХиГС) Станислав Гужов:

— Изменение гидравлического и температурного режимов является стресс-тестом для теплосетей, особенно с высоким уровнем износа, который, по данным Минстроя, в среднем по стране составляет более 40%, а на отдельных участках достигает 80%.

Незначительные колебания давления или температуры способны вызвать аварии, поэтому с точки зрения минимизации рисков выгоднее поддерживать постоянный нагрев, чем регулярно останавливать и запускать систему. Именно в переходные периоды возрастают угрозы, связанные с температурными деформациями металла, которые на изношенных участках приводят к разрывам и разгерметизации.

С инженерной точки зрения решение Орла, Курска, Тамбова и Липецка не отключать отопление оказалось более щадящим для сетей, чем сценарий Воронежа и Белгорода с повторными запусками, поскольку эксплуатирующие организации последних, вероятно, не ожидали резкого понижения температуры.

Каждый дополнительный цикл «отключение — включение» в межсезонье существенно повышает аварийность сетей, а в регионах с высокой долей изношенных труб этот показатель становится еще более значительным. Типичная картина — после нештатного включения в течение первых 7–10 дней количество порывов вырастает в 1,5–2 раза, а ремонтные бригады вынуждены работать в авральном режиме.

Удлинение сезона и внеплановые включения бьют по экономике теплоснабжающих организаций сразу с нескольких сторон: растут незапланированные расходы на топливо (дополнительная неделя работы котельных среднего города обходится в десятки миллионов), увеличиваются затраты на аварийно-восстановительные работы (от сотен тысяч до миллионов рублей за инцидент), возникают выпадающие доходы из-за обязательных перерасчетов потребителям за сверхнормативные перерывы, а также ускоряется износ оборудования, что сокращает межремонтный ресурс на 5–10% за каждый дополнительный пуск.

В сумме внеплановое продление отопительного сезона на 2–3 недели может обойтись теплоснабжающей организации в 150–250 млн руб. в городе-миллионнике (например, Воронеже) и в 50–80 млн руб.— в городах уровня Тамбова или Орла, так как эти расходы ложатся либо на финансовый результат, углубляя и без того существующие проблемы, либо в перспективе закладываются в тарифы.

Ситуация парадоксальна: не отключать отопление — значит нести большие расходы сегодня, но снижать аварийные и финансовые риски в будущем; отключать и снова запускать систему — напротив, экономить сейчас, но сталкиваться с ростом аварий и затрат позже. Однако главная причина этих трудностей не в действиях муниципалитетов, а в хроническом недофинансировании ремонта сетей, из-за чего ежегодно меняется лишь малая часть труб и любая погодная аномалия оборачивается для отрасли серьезным стрессом.

Подготовила Ульяна Ларионова