Глава Минсельхоза рассказала о сложностях посевной кампании из-за осадков

Весенняя посевная кампания в России проходит тяжело, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она объяснила это аномальной погодой и большим количеством осадков.

«У нас центр Поволжья и часть юга не может нормально выйти в поле на яровой сев. В остальном мы, наши аграрии всем обеспечены, технически, технологически готовы. Вопрос только в погоде. Вот сегодня у нас начало открываться окно в центральной части России, поэтому ряд предприятий смог выйти в поля»,— сказала госпожа Лут журналистам во время рабочей поездки в Ставропольский край (цитата по ТАСС).

При этом Минсельхоз рассчитывает на большой урожай за счет позднего сева, добавила Оксана Лут. Она напомнила о рекордном урожае в 157 млн тонн зерновых в 2022 году, полученном благодаря позднему севу.

По данным Минсельхоза, в России около 20 млн га заняты озимыми посевами, из них порядка 97% — в хорошем и удовлетворительном состоянии. По прогнозам ведомства, общая посевная площадь увеличится в этом году до 83 млн га.