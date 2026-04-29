Минсельхоз сообщил о нормальном состоянии 97% озимых в условиях ухудшения погоды

В России около 20 млн гектаров заняты озимыми посевами, из них порядка 97% — в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на заседании правительства.

«Несмотря на погоду, все так же находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, — сказала госпожа Лут. — Это существенно лучше показателя прошлого года».

«В целом мы прогнозируем, что общая посевная площадь в текущем году вырастет и составит 83 млн га... Хочу подчеркнуть, что в настоящее время аграрии обеспечены всем необходимым для успешного проведения посевной, включая семена, удобрения, технику, ГСМ и другие ресурсы»,— сказала Оксана Лут.

По словам министра, с 2022 года потребность РФ в импортном посевном материале сокращается. «И по прошлому году уровень самообеспеченности по этому направлению приблизился к 70%»,— заявила она.

В 2026 году аграрии приобрели почти 7 тыс. новых машин, темпы поставок через механизм льготного лизинга в 1,3 раза превышают прошлогодние, сказала глава Минсельхоза. Она отметила, что в текущем году на субсидирование льготных краткосрочных кредитов выделено 26,5 млрд руб., из которых около 17,5 млрд — на сезонные работы.