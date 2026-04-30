Новый ГОСТ запретил вейпы в форме игрушек и упаковку с мультгероями

В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, документ ограничивает объем жидкости и срок годности, а также запрещает изображать на упаковке вымышленных персонажей.

«Именно продавцы вейпов часто манипулируют детьми, размещая там фрукты или мультгероев. На упаковке и в дизайне самих вейпов нельзя будет использовать не только анимационных, но и вымышленных героев, — сказал господин Метелев. — И сами устройства изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков».

Объем жидкости для картриджей не должен превышать 2 мл, для одноразовых электронных сигарет — не более 10 мл, для флаконов для заправки — не более 30 мл. Максимальный срок годности для вейпа — два года. Новый ГОСТ также вводит требование размещать на упаковках предупреждающие надписи. При этом они должны занимать не менее 30% ее площади. В документ также включен раздел с методикой определения объема жидкости и правилами испытаний, что позволит сделать контроль более точным.

Продажу вейпов несовершеннолетним в России запретили в апреле 2023 года. В начале 2025 года ответственность за продажу вейпов детям и подросткам ужесточили — штрафы повысили до 2 млн руб. для юрлиц, до 700 тыс. руб. для должностных лиц, до 300 тыс. руб. для граждан.