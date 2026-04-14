Глава Дагестана принял потоп на себя

Руководитель Дагестана Сергей Меликов 14 апреля собрал журналистов, блогеров и представителей общественности, чтобы обсудить с ними меры по ликвидации последствий обрушившегося на регион природного катаклизма. С присущей ему военной прямотой глава республики ответил на острые вопросы, в том числе о собственной отставке, которую прогнозируют источники “Ъ” и ряда других СМИ. По словам генерал-полковника, она может состояться в любой день, однако решение будет принимать только президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов решил ответить на слухи о своей скорой отставке перед десятками объективов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Начиная мероприятие, которое транслировалось в соцсетях, господин Меликов сказал, что считает преждевременным давать оценку действиям лиц, ответственных за содержание гидротехнических сооружений в районе прорыва дамбы Геджухского водохранилища. Глава республики напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, поэтому следствием и судом «будет дана оценка степени их вины». «Какой-то попытки скрыть бездействие должностных лиц на сто процентов нет,— заверил Сергей Меликов,— но ситуация действительно чрезвычайная. И тот объем осадков, который вызвал паводок в направлении Геджухской плотины,— это прежде всего ситуация природного характера». По словам господина Меликова, удар стихии был очень динамичным — все случилось в считаные часы.

«Нам дайте виноватого, и пусть он будет стрелочником за все. Нет»,— подчеркнул руководитель Дагестана. При этом он признал, что меры, которые ранее принимались по подготовке к паводку, оказались недостаточными и «природа это подсказала».

Отвечая на вопрос о компенсациях, глава Дагестана рассказал о составлении реестра, в рамках которого все пострадавшие будут разделены на три категории. Первая — владельцы легальных строений, вторая — если отсутствует часть правоустанавливающих документов, и третья — «где документов нет абсолютно»: «Мы понимаем, что таких случаев будет достаточно много». Сергей Меликов заверил, что деньги получат все, однако конкретные суммы определит комиссия: «Мы смотрим, как можно (вопрос компенсации.— “Ъ”) отработать: через государственные формы поддержки — не важно, федеральные или региональные, деньги мы найдем, — или через благотворительные фонды. Определенные решения мы с ребятами приняли и готовы по этой теме работать дальше».

По словам господина Меликова, в республике работают специалисты в том числе из Оренбургской области, которая в 2024 году пережила еще более масштабное бедствие — и по количеству пострадавших, и по площади затопления. Спустя два года все 3,5 тыс. заявлений на финансовую компенсацию там удовлетворены, подчеркнул он. «Мы не хотим изобретать велосипед: хотим взять их методику и по их методике пойти,— заявил глава Дагестана.— Задача верховного главнокомандующего: все пострадавшие должны получить компенсационные выплаты. Я сейчас не про суммы говорю, я говорю про подход».

Ответил Сергей Меликов и на зачитанные критические комментарии в соцсетях о том, что он общался с пострадавшими в сопровождении охраны. Глава республики напомнил, что является лицом, за безопасность которого отвечают специальные службы, и, чтобы отправиться куда-то без сопровождения, ему нужно «написать бумагу». «Кому помешала эта охрана? Если в такой тяжелый период, который сегодня переживает Дагестан, больше нечего обсуждать, ну пусть тогда обсуждают — они сами себе дают оценку. Если эта оценка фиксируется лайками или дизлайками, то я им желаю, чтобы у них было как можно больше и того и другого — все на их совести»,— эмоционально подчеркнул Сергей Меликов, добавив, что больше не будет «отвечать на вопросы действительно недалеких людей».

На исходе второго часа прямого эфира руководитель Дагестана прокомментировал информацию о своей возможной отставке, о которой источники «Ведомостей», РБК и “Ъ” сообщали на прошлой неделе.

Ранее эта «грязь в спину», по выражению главы республики, побудила его встретиться с журналистами. Сергей Меликов напомнил, что его полномочия истекают этой осенью и, в соответствии с законом, президент будет представлять парламенту Дагестана трех кандидатов на этот пост.

«Буду я в этом списке или не буду, говорю вам откровенно, я не знаю. Если буду удостоен этой чести — буду рад, если не буду — ну, восприму, наверное, свой уход с поста главы как должное»,— заявил господин Меликов, добавив, что не стесняется того, что сделал, и благодарен дагестанскому народу за то, что тот его поддерживал. По его словам, «на все воля всевышнего и того человека, который наделен полномочиями для принятия таких решений». «На данный момент я не знаю, что такие решения приняты. Они могут быть завтра приняты, послезавтра. Конституционные позиции дают право президенту принимать такие решения еще вчера»,— подытожил глава Дагестана. Он также призвал не воспринимать каждую его командировку в Москву как «вызов на ковер»: «У нас у самих ковры неплохие».

В завершение по просьбе одного из блогеров Сергей Меликов оценил работу заместителя полпреда в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова, который по поручению президента прибыл в республику и которого СМИ прочат генерал-полковнику в сменщики. По словам главы Дагестана, по многим вопросам их позиции «не просто совпадают»: «К определенным решениям мы приходим сообща, совместно, понимая, что эти решения наиболее целесообразны».

Андрей Прах