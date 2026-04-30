НЛМК подал встречный иск к столичным монтажникам на 54 млн рублей

АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области со встречным иском к московскому ООО «Инженерные системы и сервис» о взыскании 53,4 млн руб. Ранее столичная компания подала сразу два иска к комбинату. Производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной технической экспертизы, которую должны провести до 25 мая, следует из материалов дела.

Изначально встречные требования ГОК подал в рамках дела по иску ООО «Инженерные системы и сервис» к «дочке» НЛМК, в котором столичная компания пыталась взыскать с комбината 63,8 млн руб. задолженности по договору строительного подряда, а также проценты и компенсацию за удорожание материалов. Встречные требования ГОК включают убытки, связанные с накопительной емкостью стоимостью 3 млн руб., неустойку (3,3 млн руб.), стоимость невозвращенных материалов (1,9 млн руб.), неосновательное обогащение и проценты (8,3 млн руб.), а также штраф в размере 36,8 млн руб. Суд выделил требование металлургов в отдельное производство и решил приостановить его до проведения экспертизы.

Слушание по первоначальному иску от ООО назначено на 9 июня. В тот же день запланировано заседание по еще одному иску московской компании к ГОКу на 36,9 млн руб. задолженности по договору строительного подряда и расчет за дополнительные работы. Кроме того, компания просит взыскать неустойку по другому контракту за 2024 год в размере 14,2 млн руб. и начислить пеню из расчета 0,5% за каждый день просрочки до момента выплаты долга.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Инженерные системы и сервис» (бывшее АО «Инсистемс»), зарегистрировано в Москве в 2002 году. Организация выполняет строительно-монтажные работы. Генеральный директор — Игорь Пермяков. Учредителем является московское АО «Л-Х», данные конечных бенефициаров в ЕГРЮЛ отсутствуют. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,25 млрд руб., чистая прибыль — 131 млн руб. АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По собственным данным компании, доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК производит железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является Новолипецкий металлургический комбинат — головная площадка группы НЛМК. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т. По данным Rusprofile.ru, выручка предприятия в 2024 году составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб.

В начале апреля арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск АО «Стойленский ГОК» о взыскании 597,9 млн руб. с АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) по договору поставки.

Ульяна Ларионова