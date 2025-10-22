Монтажники из столицы хотят отсудить у НЛМК 100 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступили два иска от московского ООО «Инженерные системы и сервис» к АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (СГОК, Белгородская область, входит в группу НЛМК). Общая сумма заявленных требований составляет 100,7 млн руб. Это следует из документов арбитражного суда.

Согласно материалам судебной картотеки, иски поданы 14 и 15 октября.

По первому делу — на 36,9 млн руб. — уже опубликованы детали. Истец требует взыскать с ответчика задолженность по договору строительного подряда от 8 июня 2021 года в размере 9,5 млн руб., а также 13,1 млн руб. за дополнительные работы. Кроме того, компания просит взыскать неустойку по другому контракту за 2024 год в размере 14,2 млн руб. и начислить пеню из расчета 0,5% за каждый день просрочки до момента выплаты долга. Суд оставил заявление без движения до 12 ноября из-за отсутствия у истца части необходимых документов.

Второе дело — на сумму 63,8 млн руб. — принято к производству накануне, однако подробности по нему пока не раскрываются. Ранее судебных разбирательств между сторонами не фиксировалось.

АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По собственным данным компании, доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК производит железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является Новолипецкий металлургический комбинат — головная площадка группы НЛМК. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т. По данным Rusprofile.ru, выручка предприятия в 2024 году составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб. Согласно Rusprofile.ru, ООО «Инженерные системы и сервис» (бывшее АО «Инсистемс»), зарегистрировано в Москве в 2002 году, в 2023 году прошла реорганизацию. Организация выполняет строительно-монтажные работы. Генеральный директор — Игорь Пермяков, который возглавляет предприятие с момента основания. Учредителем является московское АО «Л-Х», данные бенефициаров которого в ЕГРЮЛ отсуствуют. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,25 млрд руб. (снижение на 7%), чистая прибыль достигла 131 млн руб. против убытка в 365 млн руб. годом ранее.

Ранее АО «Л-Х» уже фигурировало в спорах с другими контрагентами в макрорегионе. В частности, летом Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск ООО «Треолан», входящего в периметр группы. Претензии были направлены группе компаний «Квант», производящих телевизоры под Воронежем. Заявитель потребовал взыскать с ответчиков 68,5 млн руб., выдвинув спустя месяц новые требования на 100 млн руб. в рамках нового разбирательства. Суды по ним пройдут 25 ноября и сегодня (пока опубликованных документов нет).

