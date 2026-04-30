Финал после дня рождения

В столице Испании завершается Mutua Madrid Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом €8,2 млн,

Впервые за одиннадцать лет в финале турнира выступит российская спортсменка. Это выяснилось после того, как восьмая ракетка мира Мирра Андреева в двух партиях сломила сопротивление американки Хейли Баптист. По очкам, набранным в этом году, россиянка вышла на четвертое место.

Мирра Андреева во время полуфинала против Хейли Баптист на турнире в Мадриде

Фото: Jose Breton / AP Мирра Андреева во время полуфинала против Хейли Баптист на турнире в Мадриде

В том, что в этом полуфинале Мирра Андреева не сможет избежать приключений, можно было практически не сомневаться. Отыграв во вторник шесть матчболов у первой ракетки мира Арины Соболенко, американка Хейли Баптист дала понять, что подарков от нее ждать не приходится, в то время как россиянка даже в лучших своих матчах, проведенных в последние недели, не отличалась идеальной стабильностью. Тем не менее, у Андреевой, отметившей 29 апреля, 19-летие, была прекрасная возможность добраться до финала, сэкономив нервные клетки себе и своим болельщикам. Ведь почти полтора часа подряд она действовала практически идеально.

В пяти геймах первой партии на своей подаче Андреева отдала лишь два очка, а в седьмом гейме после своевременного рывка за укороченным ударом соперницы ей удалось сделать брейк.

Во втором сете игра тоже в основном шла на подаче Баптист. Взяв ее в пятом гейме, россиянка через некоторое время при счете 5:3 не справилась с рискованной атакой своей оппонентки на первом матчболе, а затем вышла подавать на выход в финал.

Вот тут и начались те самые приключения. Вскоре после первой в этот день андреевской двойной ошибки последовал срыв при исполнении смэша, следствием чего стала временная потеря уверенности. Баптист сравняла счет и довела дело до тай-брейка, на котором вела — 4:0. Лишь тогда, оказавшись на грани неудачи во второй партии, россиянка добилась мобилизации нервной системы и бросилась в погоню.

Но и Баптист все еще не сдавалась. Снова выиграв два очка подряд и поведя — 6:4, американка заработала два сетбола, но первый из них Андреева спасла великолепной свечой, а на втором ей немного сопутствовала удача. У Баптист был еще и третий сетбол, который россиянка отыграла эйсом.

Другой эйс, уже Баптист, помог ей спасти второй матчбол, который имелся у Андреевой. Но последнее слово все же осталось за россиянкой. При счете 8:8 у нее получился отменный удар слева по линии, после чего американка допустила небольшую ошибку на третьем матчболе.

В итоге — 6:4, 7:6 (10:8). Выиграв в этом сезоне два турнира категории «500» в Аделаиде и Линце, Андреева впервые с марта прошлого года достигла решающей стадии на «тысячнике».

Кстати, в Мадриде российские теннисистки таких успехов не добивались более десяти лет. В прошлый раз одной из них, Светлане Кузнецовой, удавалось доходить там до финала в 2015 году, когда сильнейшей стала чешка Петра Квитова.

Евгений Федяков