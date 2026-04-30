Чем известен Федор Щукин

30 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Щукин

Фото: Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Щукин Федор Вячеславович родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (ныне Нижегородской). Окончил юрфак Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «юриспруденция» (1997). В 2002 году получил специальность «государственное и муниципальное управление».

В 1995–2004 годах работал юрисконсультом на нижегородских промпредприятиях. Избирался депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004–2020 годах работал в судах Починковского и Семеновского районов Нижегородской области. В 2013 году господину Щукину был присвоен четвертый квалификационный класс судьи, позже — пятый.

В 2020 году перешел на работу в областной суд на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Курировал несколько направлений, в том числе административную и кадровую работу, взаимодействие с региональными судами.

В 2023 году награжден знаком отличия судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени. В феврале 2024 года указом президента РФ назначен председателем Верховного суда Дагестана.