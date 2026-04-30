Чем известен Федор Щукин
Путин поддержал кандидатуру судьи Федора Щукина на пост главы Дагестана
30 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Щукин Федор Вячеславович родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (ныне Нижегородской). Окончил юрфак Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «юриспруденция» (1997). В 2002 году получил специальность «государственное и муниципальное управление».
В 1995–2004 годах работал юрисконсультом на нижегородских промпредприятиях. Избирался депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004–2020 годах работал в судах Починковского и Семеновского районов Нижегородской области. В 2013 году господину Щукину был присвоен четвертый квалификационный класс судьи, позже — пятый.
В 2020 году перешел на работу в областной суд на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Курировал несколько направлений, в том числе административную и кадровую работу, взаимодействие с региональными судами.
В 2023 году награжден знаком отличия судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени. В феврале 2024 года указом президента РФ назначен председателем Верховного суда Дагестана.