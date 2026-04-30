Путин будет «внимательно смотреть» за новым руководством Дагестана

Президент России Владимир Путин пообещал «внимательно смотреть» из Кремля за тем, как будет работать новое руководство Дагестана после отставки нынешнего главы Сергея Меликова. Об этом президент сказал на встрече с представителями республики.

«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда»,— сказал господин Путин. Представители региона предложили президенту кандидатуры на пост главы Дагестана и на пост главы правительства региона — председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина и заместителя полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова соответственно. Президент эти кандидатуры поддержал.

Сегодня Владимир Путин сообщил, что Сергей Меликов «переходит на другую работу». Срок полномочий главы региона заканчивается в сентябре. Администрация главы Дагестана сообщила, что Сергей Меликов будет исполнять свои обязанности «до выхода соответствующего решения президента России».