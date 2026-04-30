РБК узнал о первой сделке с иностранцем на Мосбирже через счета «Ин»

На Мосбирже (MOEX: MOEX) прошла первая сделка с использованием счетов «Ин», через которые иностранные инвесторы могут покупать российские ценные бумаги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник. По информации издания, сделку провела инвестиционная компания «Фонтвьель».

В «Фонтвьель» подтвердили, что начали использовать счета «Ин» для проведения сделок. «Московская биржа исходит из необходимости предоставления доступа максимальному количеству инвесторов к торгам»,— сказал РБК представитель Мосбиржи.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении счетов «Ин» в июле 2025 года. С помощью них инвесторы из недружественных стран получили возможность не только приобретать российские ценные бумаги или размещать средства на депозитах, но и репатриировать полученную прибыль. Условие — иностранцы должны использовать новый капитал, привлеченный в страну после июля прошлого года.

