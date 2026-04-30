Действующий чемпион КХЛ «Локомотив» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Омский «Авангард» со счетом 2:0 обыграл на своем льду ярославский «Локомотив» в четвертом матче полуфинального раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Авторами заброшенных шайб стали Василий Пономарев и лучший бомбардир текущего розыгрыша Кубка Гагарина Константин Окулов. В 14 матчах нападающий набрал 20 очков (9 голов+11 результативных передач). Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 28 бросков. Он в пятый раз в карьере сыграл на ноль в матче play-off КХЛ.

Пятая встреча серии состоится 2 мая в Ярославле. Play-off КХЛ продолжится 1 мая четвертой встречей другого полуфинала: казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург» (счет в противостоянии — 2:1).

Таисия Орлова