Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Общий призовой фонд соревнования составляет €8,2 млн.

Мирра Андреева во время поединка с Хейли Баптист

Фото: Jose Breton / AP Мирра Андреева во время поединка с Хейли Баптист

Фото: Jose Breton / AP

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). В рейтинге WTA Мирра Андреева занимает восьмое место, Хейли Баптист располагается на 25-й строке. Следующая соперница россиянки определится в матче между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и украинкой Мартой Костюк.

19-летняя Мирра Андреева в третий раз в текущем сезоне вышла в финал турнира WTA. В январе она завоевала титул в австралийской Аделаиде, в апреле — в австрийском Линце.

Решающая встреча состоится 2 мая. В прошлом году победительницей мадридского турнира стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. На текущем состязании она не сумела пробиться в полуфинал, уступив Хейли Баптист.

Таисия Орлова