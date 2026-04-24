В Полевском отравились 20 младшеклассников школы №8

Прокуратура начала проверку после массового отравления учеников школы №8 в Полевском — плохо себя почувствовали не менее 20 учащихся начальных классов, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Об ухудшении здоровья с вечера 23 апреля начали сообщать родители школьников — дети почувствовали недомогание, их тошнило. Точное количество заболевших пока неизвестно.

Прокуратура изучит документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Роспотребнадзор организовал проверку в школе и в столовой. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ирина Пичурина