Forbes: поставщики временного Wi-Fi заработают на 1 млрд больше в 2026 году

Из-за отключений мобильного интернета бизнес может заработать на организации Wi-Fi для мероприятий в 2026 году дополнительно 1 млрд руб. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные компании Hot-WiFi. Общий объем рынка предоставления Wi-Fi для мероприятий оценивается в текущем году в 4,5 млрд руб. — это на 21% больше, чем в 2025-м.

По подсчетам Hot-WiFi, средняя нагрузка на Wi-Fi-сети на мероприятиях увеличилась в 2025 году на 27%. Количество мероприятий, где заказчики просят организовать резервный канал связи, увеличилось на 43%. Особенно быстро растет спрос на отдельную Wi-Fi-инфраструктуру у организаторов событий с высокой цифровой нагрузкой. К таким относятся форумы с онлайн-трансляциями, пресс-зонами, стендами с интерактивами, фестивали, где активно используются QR-коды, онлайн-оплата и так далее.

Мобильный интернет периодически отключают почти во всех регионах России с мая 2025 года. Власти указывают, что ограничения вводятся для защиты людей и инфраструктуры при налетах беспилотников. По данным «Ъ», за прошлый год операторы связи нарастили количество абонентов и выручку от сегмента широкополосного доступа к интернету (ШПД): у «Ростелекома» количество абонентов в B2B/G в ШПД выросло на 13%, у МТС в этом сегменте выручка — на 13%.