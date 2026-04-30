ЖК «РИДЗ» от DOGMA вошел в реестр умных новостроек России

Квартал бизнес-класса «РИДЗ» федерального девелопера DOGMA получил класс «Е» умного дома по классификации ЕРЗ. Она подтверждает соответствие проекта обязательному перечню функций цифровизации многоквартирных домов.

При проектировании жилого квартала «РИДЗ» особое внимание уделили внедрению цифровых сервисов, которые сделают повседневную жизнь более комфортной и удобной. Современные IT-решения позволят автоматизировать ряд бытовых процессов, повысить уровень безопасности на территории и упростить взаимодействие с управляющей компанией.

В жилом комплексе реализована система автоматизированного сбора и передачи данных о потреблении холодной и горячей воды, электроэнергии. Показания автоматически направляются в управляющую компанию и ресурсоснабжающие организации, а жители могут отслеживать их в личных кабинетах и оплачивать квитанции онлайн. Также доступны онлайн-инструменты взаимодействия с УК: подача заявок, их обработка и обратная связь осуществляются в электронном формате, предусмотрены цифровые каналы общения внутри сообщества дома.

На территории комплекса организована закрытая дворовая среда без машин, внедрены IP-домофония и система круглосуточного видеонаблюдения за входными группами, двором и въездной зоной паркинга

«Наша задача – создавать жилую среду, в которой технологии действительно работают на комфорт жителей. Поэтому в ЖК «РИДЗ» предусмотрены решения, позволяющие управлять бытовыми процессами онлайн, контролировать безопасность территории и удобно взаимодействовать с управляющей компанией. Присвоение специального класса по классификации ЕРЗ.РФ стало подтверждением того, что проект соответствует современным требованиям к цифровому жилому пространству», – отметил директор по продажам ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Квартал бизнес-класса «РИДЗ» расположен на Ближнем Западном обходе. Он сочетает в себе баланс природы и урбанистики: закрытая территория с «умной инфраструктурой», бутиками, фитнесом и множеством зеленых зон в шаговой доступности. Здесь резиденты смогут насладиться размеренной жизнью в природной тишине.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий – появится две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и многоуровневые паркинги. Благоустройство жилого квартала предусматривает закрытые дворы, каждый из которых с собственной концепцией наполнения, набережную вдоль реки, прогулочный бульвар и семь спортивных кластеров.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья – на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

