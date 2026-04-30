Путин поддержал кандидатуру судьи Щукина на пост главы Дагестана

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а кандидатуру заместителя полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова — на пост главы правительства Дагестана.

Фото: Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Назначение главы Дагестана проходит по парламентской модели. В сентябре пройдут выборы в местный парламент. Не позднее 45 дней депутаты изберут главу республики. Они будут выбирать из кандидатур, предложенных президентом. Кандидатуры выдвигаются после консультаций с представителями региона.

Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с представителями руководства Дагестана. Кандидатуры Щукина и Рамазанова, поддержанные президентом, представил председатель парламента Заур Аскендеров. «Думаю, что такой тандем будет удачным», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Полномочия нынешнего главы региона Сергея Меликова истекают в октябре 2026 года, и Владимир Путин сказал, что тот перейдет на другую работу.

«Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен, — сказал президент про Федора Щукина. — В силу того, как он осуществляет свои функции судебные, он человек порядочный, последовательный и честный… При решении и текущих, и перспективных вопросов будет, без всякого сомнения, исходить из интересов людей».

Федору Щукину — 49 лет. Родился в селе Починки Нижегородской области. Два высших образования — «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление». В 2004 году стал мировым судьей, в ноябре 2020 года — зампредседателя Нижегородского областного суда, в феврале 2024 года — председателем Верховного суда Дагестана.