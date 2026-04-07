Грани внутреннего сгорания

Продажи бензина на Петербургской бирже с отгрузкой с предприятий по итогам марта сократились на 8%. Хотя введенный с 1 апреля запрет на экспорт обещает высвободить для внутреннего рынка 6–7 тыс. тонн топлива в сутки, аналитики считают, что этот объем нивелируется простоями НПЗ. В результате текущего предложения может не хватить для стабилизации рынка в сезон высокого спроса, предупреждают эксперты.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Суточный объем биржевых продаж бензина в конце марта замер на отметке около 32 тыс. тонн, а реализация на базисах с отгрузкой сразу с предприятий по итогам месяца сократилась на 8%, или на 70 тыс. тонн к февралю, подсчитали в аналитической группе «Компания Уфаойл».

С 1 апреля правительство распространило на производителей запрет на экспорт бензина, что, по оценкам аналитиков, может высвободить около 6–7 тыс. тонн в сутки для внутреннего рынка. Но, отмечают эксперты, этот объем нивелируется выпадающими мощностями переработки. «Совокупное предложение остается ограниченным, а в условиях накопленного отложенного спроса текущий уровень реализации может оказаться недостаточным»,— добавляют в аналитической группе.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко говорит, что текущих запасов топлива хватит для компенсации выхода из строя одного крупного НПЗ в европейской части страны, но остановка на внеплановый ремонт сразу нескольких объектов создаст критическую нагрузку на логистику.

В Минэнерго оперативный комментарий не предоставили.

По итогам торгов 3 апреля на Петербургской бирже было продано 32,88 тыс. тонн бензина, что на 4,2% больше, чем днем ранее, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Год к году показатель сократился на 13,7%. Реализация АИ-92 и АИ-95 выросла на 5%, до 18,78 тыс. тонн и 13,98 тыс. тонн соответственно. Суммарный объем биржевых продаж бензина 1–3 апреля составил 106,055 тыс. тонн, что на 7,5% ниже, чем за тот же период месяцем ранее, сказано в обзоре.

Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива в конце марта отмечал, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен, а российские энергоресурсы отличает высокая востребованность на внешних рынках. По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), в марте Россия экспортировала 2,19 млн баррелей в сутки (б/c) нефтепродуктов, что на 0,9% ниже февральского уровня (2,21 млн б/c). Снижение в S&P Global объясняют атаками на портовую инфраструктуру и растущей обеспокоенностью правительства РФ по поводу внутренних поставок.

С конца февраля по конец марта оптовые цены на нефтепродукты в РФ выросли более чем на 12%. В этих условиях биржа снизила допустимый рост котировок бензина и дизтоплива с 0,5% до 0,01%. Затем были сужены диапазоны допустимых цен в заявках для разных способов поставки. Для железнодорожных партий коридор снижения сократился с 20% до 10%, для самовывоза автотранспортом диапазон повышения был ограничен 5%, снижения — 10%. Прежде на этом базисе котировки могли меняться в пределах 25%.

«Принятая мера выглядит превентивным шагом для сдерживания ценовой волатильности во всех сегментах поставок в преддверии сезона высокого спроса»,— отмечают аналитики «Уфаойл». По итогам торгов 6 апреля стоимость бензина марки АИ-92 по индексу европейской части России выросла на 0,39%, до 65,37 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — на 0,23%, до 70,11 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо на бирже подорожало на 0,28%, до 63,08 тыс. руб. за тонну.

В «Эйлер» ожидают роста розничных цен на бензин в 2026 году на уровне, близком к инфляции, говорит старший аналитик по нефтегазовому сектору Андрей Полищук. Но, по его словам, подорожание может оказаться более существенным в зависимости от волатильности мирового нефтяного рынка и длительности периода сохранения высоких цен на сырье.

Андрей Дьяченко говорит, что динамика розничных цен на бензин будет определяться макроэкономическими ожиданиями, но резких скачков стоимости не предвидится. По его словам, вероятная отмена ограничений на экспорт в конце июля может совпасть с традиционным спадом спроса и завершением ремонтов на НПЗ, что вызовет временное снижение внутренних котировок. Тем не менее, отмечает он, потенциал снижения цен на АЗС ограничен ростом издержек переработчиков на фоне промышленной инфляции и удорожания импортного оборудования.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что сужение ценовых коридоров на бирже спровоцировало уход участников в мелкооптовый сегмент и прямые контракты в обход площадки. Независимые трейдеры, поясняет он, потеряли возможность получать скидки за срочность, реальная ликвидность торгов падает, а биржевые индикаторы перестают отражать действительный рыночный баланс. Если лимиты отменят при нехватке предложения, то заявки хлынут на биржу, вызвав резкий рост волатильности, подобный сентябрю 2023 года, добавляет эксперт.

Ольга Озембловская