Смог в Свердловской области продлится до вечера 1 мая
Свердловскую область накрыл смог, который продержится до вечера 1 мая, сообщили в Уральском гидрометцентре.
«С 20:00 29 апреля до 20 :00 1 мая в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.
В этот период выбросы промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог. Предприятиям предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения.
Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу в Екатеринбурге будет прохладно.