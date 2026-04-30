Смог в Свердловской области продлится до вечера 1 мая

Свердловскую область накрыл смог, который продержится до вечера 1 мая, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«С 20:00 29 апреля до 20 :00 1 мая в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

В этот период выбросы промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог. Предприятиям предписано снизить выбросы загрязняющих веществ, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу в Екатеринбурге будет прохладно.

Полина Бабинцева