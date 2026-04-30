Прохладная погода ожидается в Екатеринбурге на первомайских выходных

В четверг и воскресенье в Екатеринбурге ожидается потепление, однако в пятницу и субботу в городе будет прохладно, следует из прогноза погоды в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня погоду в Свердловской области определяет гребень антициклона в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность без значительных осадков, дневная температура составит +10°..+15°, что соответствует климатической норме. Благодаря циклону, движущемуся к Карскому морю, холодный воздух занимает почти всю европейскую часть страны. Граница между теплым и холодным воздухом проходит от Южного Урала до Каспия, где формируется новый циклон. В пятницу он пройдет через Южный Урал и Зауралье, принеся дожди на восток и юго-восток Свердловской области. Они начнутся уже ночью. Екатеринбург расположится на границе зоны осадков, поэтому количество дождей в городе будет небольшим.

В Екатеринбурге 30 апреля дневная температура составит +12°..+14°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-западный, вечером с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. В пятницу, 1 мая, ночью +4°, днем +10°, в субботу — ночью +2°, днем +10°. В эти два дня возможны дожди, в воскресенье их не ожидается — в этот день будет ночью +3°, днем +16°. На следующей неделе температура может подняться до +24°.

Ирина Пичурина