Сегодня исполняется 73 года генеральному директору Государственного академического Большого театра России, художественному руководителю–директору Мариинского театра, Герою Труда РФ, народному артисту РФ Валерию Гергиеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова:

— Уважаемый Валерий Абисалович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы достигли невероятных высот в Вашей масштабной творческой деятельности, внеся неоценимый вклад в российское и мировое культурное наследие, покорив сердца миллионов ценителей музыки. Ваш блистательный талант, потрясающая самоотдача, неизменное желание служить классическому искусству вызывают глубокое уважение. Восхищают Ваши просветительские и благотворительные проекты, которые представляют публике новые грани музыкальных шедевров и открывают уникальные молодые дарования. Пусть Ваш вдохновенный талант дирижера, руководителя ведущих театров нашей страны послужит залогом новых ярких свершений и проектов. Желаю Вам доброго здоровья, творческого долголетия и неизменных успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»