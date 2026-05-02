Сегодня исполняется 73 года генеральному директору Государственного академического Большого театра России, художественному руководителю–директору Мариинского театра, Герою Труда РФ, народному артисту РФ Валерию Гергиеву
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова:
— Уважаемый Валерий Абисалович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы достигли невероятных высот в Вашей масштабной творческой деятельности, внеся неоценимый вклад в российское и мировое культурное наследие, покорив сердца миллионов ценителей музыки. Ваш блистательный талант, потрясающая самоотдача, неизменное желание служить классическому искусству вызывают глубокое уважение. Восхищают Ваши просветительские и благотворительные проекты, которые представляют публике новые грани музыкальных шедевров и открывают уникальные молодые дарования. Пусть Ваш вдохновенный талант дирижера, руководителя ведущих театров нашей страны послужит залогом новых ярких свершений и проектов. Желаю Вам доброго здоровья, творческого долголетия и неизменных успехов!