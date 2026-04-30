«Программа очень быстро завоевала высокий уровень доверия»

Более 300 млрд руб. вложили граждане России в программу долгосрочных сбережений. Общий объем привлеченных средств к концу 2025 года с учетом переводов пенсионных накоплений, инвестиционного дохода и господдержки превысил 700 млрд руб. Лидером среди фондов остается НПФ Сбербанка. Что делает его привлекательным инструментом для инвестиций? Об этом — в программе «Цели и средства».

— В России с 2024 года работает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Насколько она востребована у людей? Когда и кому стоит обратить внимание на этот инструмент? Эти и другие вопросы обозреватель “Ъ FM” ИФ обсудил с генеральным директором СберНПФ Ольгой Изюмовой.

— Третий год в России работает ПДС. Как считаете, доверяют ли этой программе люди, многие ли успели в нее вступить? И какая динамика в этом году, есть ли какие-то интересные изменения?

— Сама программа стартовала в 2024-м. Только в одном НПФ Сбербанка уже больше 7 млн человек вступило в нее. В целом по России число таких людей превышает 10 млн. Это говорит о том, что программа очень быстро завоевала популярность и высокий уровень доверия.

— Чем ПДС отличается от других инструментов сбережения?

— Во-первых, в этой программе предусмотрена государственная поддержка. Вы отчисляете средства в эту программу, государство помогает и тоже перечисляет средства на ваш же счет. Во-вторых, все сбережения застрахованы на сумму 2,8 млн руб. в Агентстве по страхованию вкладов по аналогии с банковскими вкладами. Также все эти средства размещаются Пенсионным фондом, и вы получаете инвестиционный доход. На те взносы, которые вы осуществляете, можно получить налоговый вычет. Помимо прочего, ваши сбережения не могут уйти в минус на длинном горизонте.

— Ольга, очень много нюансов вы перечислили. Давайте поподробнее обо всем. Сейчас про господдержку: как точно определить ее размер? Как я понимаю, важен и среднемесячный доход, и сумма взноса.

— Для тех граждан, у которых сумма среднемесячного дохода не превышала 80 тыс. руб. в прошлом году, государство на 1 руб. вложенных средств оказывает господдержку в размере 1 к 1. Если ваши среднемесячные доходы в прошлом году находились в диапазоне от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в месяц, государство оказывает господдержку по отношению 1 к 2. И

Если ваш среднемесячный доход превысил 150 тыс. руб., тогда коэффициент будет 1 к 4. Важно, что государство оказывает господдержку, только если вы за календарный год внесете не меньше 2 тыс. руб.

— Получается, что самые выгодные условия с точки зрения господдержки у людей с небольшим доходом, до 80 тыс. руб. в месяц, а на деле, кто к вам чаще всего обращается? За эти два с лишним года какой-то портрет среднестатистического клиента сформировался?

— В большей степени это как раз граждане, у которых среднемесячный доход не превышает 80 тыс. руб. в месяц. В целом, я бы отметила, что женщины более активно участвуют в программе долгосрочных сбережений. И средний возраст участника, по крайней мере НПФ Сбербанка, это люди старше 40 лет, которые ближе, скажем так, к окончанию трудовой деятельности. Для них, соответственно, эта программа представляет наибольший интерес.

— Про налоговый вычет тоже очень интересно. Как вычислить его размер?

— На все ваши взносы вы можете получить налоговый вычет. Общая величина налогового вычета не может превысить 400 тыс. руб. Например, вы внесли в программу долгосрочного сбережения 36 тыс. руб. в этом году. По его итогам вы можете получить назад от государства 36 тыс. руб., умноженные на ту ставку налога, которую платите, например, на 13%. И так каждый год действия программы.

— Ольга, и чтобы стало окончательно ясно и понятно, о каких суммах идет речь, давайте на конкретном примере попытаемся разобраться. Скажем, человек зарабатывает 150 тыс. руб. 12 тыс. руб. из них он вкладывает каждый месяц в ПДС. Что он получит в итоге и с учетом господдержки, и с учетом налоговых вычетов?

— Он получит 36 тыс. руб. за этот год на 144 тыс. руб. вложений. Дополнительно эти 12 тыс. руб., которые вносил человек ежемесячно, размещаются Пенсионным фондом в инструменты фондового рынка и зарабатывают дополнительный инвестиционный доход. За прошлый год его величина составила 15% годовых. То есть получаете двойную доходность. Дополнительно на эти 144 тыс. руб. человек получит налоговый вычет.

—15%, про которые вы рассказали, это прямо много, это выше, чем по многим вкладам. И вопрос: вы и дальше будете удерживать эту планку высокой доходности или, может быть, в какую-то консервативную нишу уйдете?

— Долгосрочная доходность, которую стремится обеспечить НПФ Сбербанка, превышает инфляцию, для того чтобы человек был спокоен, что сбережения не обесцениваются. В целом, государственные пенсионные фонды — достаточно консервативные инвесторы. Однако текущие ставки на рынке дают возможность зарабатывать хорошую доходность для наших клиентов, доходности выше, чем по многим вкладам.

— Давайте немножко поговорим про страхи, риски и дополнительные возможности этой программы. Я знаю, что у некоторых людей есть определенный страх, что при переводе накопительной пенсии можно потерять инвестиционный доход. Этот риск сохраняется при переходе в программу долгосрочных сбережений?

— Вы можете перевести свои пенсионные накопления по договору обязательного пенсионного страхования, так называемому ОПС, в программу долгосрочных сбережений. Для того чтобы сделать такой перевод, ваши пенсионные накопления должны находиться в том негосударственном пенсионном фонде, где вы открыли счет программы. Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений происходит без потери инвестиционного дохода. Полностью вся сумма, которая у вас находилась на счете ОПС, переводится в виде единовременного взноса в программу долгосрочных сбережений без каких-либо рисков.

— При этом действует программа страхования вкладов на 2,8 млн руб.?

— Верно. Причем на средства переведенных пенсионных накоплений подразумевается отдельная гарантия сохранности от государства.

— Программа рассчитана на определенное количество лет — 15. Когда они заканчиваются, если человек захочет сразу снять всю сумму, это возможно сделать?

— Через 15 лет участия в программе предусмотрена возможность единовременно снять абсолютно все средства на счете. Также женщины при достижении возраста 55 лет, мужчины — 60 лет также могут обратиться за назначением выплат по указанной программе. Если сумма на счете не очень большая, они также могут получить эти средства одной выплатой.

— Например, кто-то из молодых людей только думает о том, заходить в программу или нет, рассуждает о том, нужно ли это. Что на это можно ответить?

— Это дополнительная копилка на будущее для молодого человека, и он сможет распорядиться этими средствами через 15 лет, так как сочтет нужным. За 15 лет планы могут поменяться, но счет всегда останется с человеком, и будет формироваться подушка безопасности, которой всегда можно воспользоваться в каких-то особых жизненных ситуациях. Например, при оплате дорогостоящего лечения, или можно накопить на что-то большое, что через 15 лет можно будет деньги снять полностью, например, открыть собственное дело.