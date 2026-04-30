Экс-директор ФБР добровольно явился в суд после предъявления обвинения в угрозах Трампу

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в среду явился в суд. Ранее ему были предъявлены обвинения в угрозах президенту США Дональду Трампу. Об этом пишут ведущие мировые медиа, включая BBC. Как сообщается, господин Коми добровольно пришел в федеральный окружной суд в Виргинии и передал себя в руки правоохранительных органов. Вся процедура заняла около десяти минут.

По информации СМИ, суд занимался в основном процедурными вопросами. От господина Коми не потребовали признать свою вину или заявить о невиновности. Также суд не счел необходимым устанавливать условия, на которых господин Коми остается на свободе. «Не думаю, что какие-то условия освобождения необходимы»,— заметил судья Уильям Фицпатрик.

Джеймс Коми ничего не говорил судье и только кивнул головой, когда тот напомнил ему о его правах и предъявленном обвинении. В свою очередь, адвокат бывшего главы ФБР Патрик Фицджеральд заявил, что будет требовать отклонения обвинений на основании их «избирательного и мстительного» характера.

Как сообщал “Ъ”, обвинения в угрозе в адрес президента Дональда Трампа были предъявлены господину Коми во вторник в связи с тем, что экс-директор ФБР ранее разместил в соцсети фотографию выложенных из ракушек чисел 86 и 47. Как утверждается в обвинительном заключении, это изображение «разумный получатель, знакомый с обстоятельствами, истолковал бы как серьезное выражение намерения причинить вред президенту Соединенных Штатов». Число 86, используемое в качестве сленга, может означать избавление от чего-либо. Второе число может намекать на самого Дональда Трампа — он является 47-м президентом США.

Николай Зубов