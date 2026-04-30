Воронежская структура «Газпрома» потребовала с КБХА еще 160 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований составляет 160 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, предварительное заседание запланировано на 23 июня.

Из документов дела следует, что задолженность образовалась в январе — феврале 2026 года по договору газоснабжения, заключенному осенью 2022-го.

По данным картотеки арбитражных дел, с апреля 2024 года структура «Газпрома» подала к КБХА 67 исков. Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж удовлетворил требования «Газпром межрегионгаз Воронеж» к предприятию на 9 млн руб. В конце марта структура «Газпрома» отсудила у КБХА 47,5 млн руб. долгов.

Алина Морозова