Воронежское КБХА обязали выплатить 9 млн рублей Газпрому

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») на 9 млн руб. Информация была опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Взыскание относилось к задолженности по договору поставки от 2022 года, скопившейся в октябре 2025-го.

«Ъ-Черноземье» писал, что изначальная сумма требований поставщика по четырем искам составляла 63,5 млн руб.

Ранее Советский районный суд Воронежа по ходатайству следствия продлил на 4 месяца и 13 суток арест фигуранту уголовного дела о хищении 5,23 млрд руб. при исполнении госконтрактов на выполнение работ и поставку оборудования для нужд КБХА. Обвиняемым по делу является руководитель компании «Нагваль Стройтех» Сергее Гутенко.

Денис Данилов