Добро пожаловать домой: DOGMA провела фестиваль для новоселов «Парка Победы»
Строительная компания DOGMA провела фестиваль для тысячи новоселов микрорайона «Парк Победы». Праздник стал символичным началом нового этапа для жителей квартала и первым шагом к формированию добрососедства.
В «Парке Победы» выходные прошли особенно ярко — новоселы сразу четырех литеров получили ключи от своих квартир. Для многих семей это был особенно трепетный момент, с которого началась новая жизнь в собственном доме.
На территории жилого комплекса в этот день развернулся масштабный праздник. На главной сцене выступила кавер-группа, создавая атмосферу фестиваля, самых маленьких гостей развлекали аниматоры и фокусники, а взрослые могли принять участие в мастер-классах — создать карту желаний или стильный обвес.
Участники также могли насладиться угощениями и провести время в неформальной дружелюбной атмосфере, знакомясь с будущими соседями и территорией микрорайона. А завершили день шоу мыльных пузырей.
Отдельной точкой притяжения стал баннер, предназначенный для знакомств и общения новоселов. Каждый желающий мог оставить на нем свое сообщение: написать добрые слова, поделиться контактами или впечатлениями, обратиться к будущим соседям. Эта зона стала одной из самых оживленных и к концу праздника свободного места на ней не осталось.
«День выдачи ключей — особенный момент для наших клиентов, и мы знаем, как важно наполнить его радостью. Это первый день жизни в новом доме, и он должен объединять людей, закладывать основу добрососедства, оставлять теплые воспоминания. Такие встречи помогают создать комфортную среду общения и почувствовать себя частью сообщества»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.
Проведение подобных мероприятий — часть клиентского подхода компании, направленного на создание не только качественного жилья, но и полноценной среды для общения и жизни.
