Несостоявшийся член ЦИКа будет баллотироваться в заксобрание Приморья

Беспартийный член избирательной комиссии Приморья с правом решающего голоса от «Справедливой России» Артур Потапов, за заслуги в СВО награжденный званием Герой России, намерен баллотироваться в законодательное собрание региона от «Единой России». Он подал документы для участия в праймериз партии власти. Господин Потапов рассчитывает выдвинуться по одному из одномандатных округов.

Фото: «Справедливая Россия»

Фото: «Справедливая Россия»

В феврале текущего года власти Амурской области планировали выдвинуть господина Потапова в новый состав Центризбиркома. Однако он успел отказаться от выдвижения еще до того, как парламент Приамурья оформил это юридически. Тогда источники «Ъ», знакомые с ситуацией, утверждали, что «перебить» предложение Артуру Потапову якобы мог губернатор Приморья Олег Кожемяко, который рассчитывает, что герой войдет в список «Единой России» на выборах в заксобрание и займет там руководящую должность.

Однако, вероятнее всего, на пост председателя парламента Приморья Артур Потапов претендовать не будет. Действующий спикер Антон Волошко, являющийся давним членом команды губернатора Кожемяко, также зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав заксобрания.

Выборы в парламент Приморья пройдут в сентябре текущего года.

Алексей Чернышев, Владивосток