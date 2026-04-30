Розничные продажи шашлыка в России упали на 10% в апреле

Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Это следует из данных сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился «Ъ». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг — на 10%, шампуры — на 6%, древесный уголь — на 4%.

Середина весны и майские праздники, по словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, — это время, на которое приходится существенная доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них — увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок.

В «Мираторге» резкий спад продаж связывают с похолоданием в начале апреля. Дмитрий Леонов не исключил, что часть потенциальных покупателей шашлыка могли выбрать другой формат отдыха в этом году. Директор по маркетингу группы «Продо» Таисия Морозова, напротив, ожидает роста спроса на продукты шашлычной категории на 10-15%.

Подробности — в материале «Ъ» «Шампуры замело».