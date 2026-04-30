Bloomberg: Мадьяр назвал условие для переговоров о вступлении Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет добиться расширения прав венгров на Украине, прежде чем одобрить официальные переговоры о вступлении соседней страны в Евросоюз. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Петер Мадьяр

По словам собеседников агентства, этот вопрос Петер Мадьяр обсуждал с председателем Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе накануне. ЕС оказывает давление на Венгрию и призывает господина Мадьяра отойти от политики действующего правительства, выступающего против членства Украины в блоке, отмечают источники.

В ответ на эти призывы венгерская сторона выдвинула условия, которые во многом повторяют список из 11 требований уходящего премьер-министра страны Виктора Орбана. Положения касаются прав венгерского меньшинства на Украине, в частности, доступа к образованию на венгерском языке.

Петер Мадьяр возглавляет оппозиционную партию «Тиса». На прошедших выборах в середине апреля она получила 141 из 199 мест в парламенте. Господин Мадьяр займет пост премьер-министра 9 мая. Политик заявлял, что Венгрия не станет препятствовать предоставлению кредита Украине, однако не будет финансово в нем участвовать из-за сложной экономической ситуации.