Мадьяр: Венгрия не будет блокировать кредит ЕС Украине на €90 млрд

Глава победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр согласен с решением Будапешта не участвовать в предоставлении кредита ЕС Украине на €90 млрд. Страна, объяснил он, находится в очень сложной экономической ситуации. При этом Будапешт больше не будет препятствовать предоставлению займа, добавил политик.

Петер Мадьяр

Фото: Denes Erdos / AP Петер Мадьяр

Господин Мадьяр вместе не поддерживал ускоренное вступление Украины в Евросоюз: «Для Европейского союза совершенно немыслимо принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны». По его словам, вопрос будет решаться не в ближайшие 10 лет.

Политик выразил надежду на снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине. «Я могу сказать, что как только эта война закончится… Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене. Поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы»,— сказал политик.

Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане блокировала пакет финансовой помощи Украине от ЕС в размере €90 млрд, который был согласован в декабре. Власти страны приняли решение в ответ на блокирование Киевом поставок по газопроводу «Дружба». Будапешт неоднократно обвинял Киев в намеренной задержке ремонта газопровода, который якобы был поврежден из-за российских атак.