Синоптики пообещали Петербургу солнечные и сухие майские выходные

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на длинные майские выходные будет благоприятной для открытия дачного сезона и проведения работ на открытом воздухе. По прогнозу ведущего синоптика Александра Колесова, 1 и 2 мая обойдутся без осадков, а пик тепла придется на 2 мая — воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dоздух прогреется до +18…+23 градусов

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Согласно комментарию главного синоптика Петербурга, прохождение малоактивного атмосферного фронта в среду не испортит праздничных дней. Уже 1 мая во второй половине дня ожидается прояснение и до +12…+17 градусов. Второго мая день будет полностью солнечным, что обеспечит максимальный прогрев. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь днем 3 мая, однако они не будут носить массового характера.

Ночные заморозки прогнозируются только 1 мая на востоке области (до -1…-3°C), в последующие ночи температура повсеместно останется положительной.

Кирилл Конторщиков