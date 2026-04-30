Власти Архангельска отменили салют в День Победы из соображений безопасности

В Архангельске в этом году не будет праздничного салюта в честь Дня Победы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Морев. По его словам, решение связано с вопросами безопасности и перераспределением бюджетных расходов.

В Архангельске не будут проводить салют на 9 Мая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В связи с обеспечением безопасности населения в темное время суток и приоритетностью бюджетных расходов на поддержку СВО и участников спецоперации салют проводиться не будет. Прошу горожан с пониманием отнестись к этому решению: безопасность прежде всего»,— написал господин Морев в своем Telegram-канале.

При этом основные праздничные мероприятия 9 Мая в городе сохранятся. В 10:00 на площади Мира пройдет церемония возложения цветов и шествие войск Архангельского территориального гарнизона. В полдень от Красной пристани стартует акция «Бессмертный полк».

Матвей Николаев