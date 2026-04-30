Даудов сообщил о полном восстановлении домов в Чечне после паводков

В Чечне жилые дома более не находятся в зоне паводка, восстанавливаются объекты энергетики и инфраструктуры. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Завершена расчистка дорог, ведется ремонт дорожного покрытия. В ближайшее время завершится строительство 145 жилых домов, возводимых для наиболее пострадавших жителей»,— рассказал Магомед Даудов на Кавказском инвестиционном форуме (цитата по ТАСС).

В Чечне и Дагестане в конце марта и начале апреля прошли ливни, которые привели к масштабным наводнениям в регионах. В обеих республиках ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за наводнений в Чечне было затоплено почти 4,5 тыс. земельных участков в 39 населенных пунктах, размыто почти 450 автомобильных дорог и повреждено 50 мостов.